林書豪復出新高18分 籃網仍輸拓荒者

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NBA台裔球星林書豪在今天砍進復出以來最高的18分，可惜籃網最終仍以116比130客場敗給拓荒者。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天客場挑戰波特蘭拓荒者隊，籃網明星後衛林書豪先發出賽，前3節他上場15分鐘，攻下10分，送出1次助攻，抓下3個籃板，另外有1抄截、1阻攻的成績，但籃網前3節以82比90落後拓荒者。

終場前6分26秒，林書豪再回到場上，他隨即送出助攻讓隊友在外線出手命中，末節剩下3分11秒、剩下2分31秒時，他兩度砍進外線，終場前1分22秒又兩罰俱中再添兩分。

林書豪今天上場21分鐘，攻下18分，送出2次助攻，抓下3個籃板，另外有1抄截、1阻攻的成績，可惜籃網終場仍以116比130敗給拓荒者。1060305

(中央社)