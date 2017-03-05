林園洋蔥今年產量穩定 開放體驗挖洋蔥
高市林園區是洋蔥原鄉，近年屏東後來居上，但去年颱風肆虐，屏東洋蔥減產，反觀林園蔥農積極翻種，今年產量相對穩定，農民荷包滿滿；林園區公所5日辦洋蔥節，讓民眾下田「ㄎㄠ」洋蔥，盼藉農業體驗活動，翻轉當地工廠林立印象。
林園區長謝水福說，林園栽種的洋蔥只有香甜、沒有刺激味，但這幾年名聲被屏東趕上，去年因連續2、3個颱風，各地洋蔥大減產，但林園蔥農逆向操作，積極翻種4次，因此今年儘管種植面積減少4成、只剩42公頃，但產量仍與往年差不多，相對穩定。
「恆春、枋寮今年沒洋蔥，盤商只能向林園買」，謝水福表示，過去洋蔥產地收購價每公斤13元就已經很不錯，今年收購價飆到21元，農民賺得笑哈哈。
過去每逢洋蔥產季，區公所均辦「林園洋蔥節」促銷，不過以往活動較制式，主要是擺攤展售，頂多加上「洋蔥宴」，今年區公所搭配洋蔥盛產，與農民協調，開放2分地給遊客下田「ㄎㄠ」洋蔥，吸引數百個家庭報名參加。
今天「豐林園洋蔥節」活動起跑，高市副市長許銘春、立委劉世芳、在地議員王耀裕、李雨庭等人均到場參與，和市民一起開心體驗挖洋蔥樂趣。
謝水福笑說，希望藉由農村體驗重振洋蔥產業，讓外地人一聽到「林園」，不再只想到工業區帶來的空氣汙染。
(中時)
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