慈科大半年8校狗遭毒死 校方疑誤食校外毒餌

慈科大2小狗「小白點」和「狐狸」，前日被警衛發現雙雙慘死校園內。（翻攝DCARD）

校方每學年都會針對校內狗兒造冊列管，阿虎為誤食毒物唯一救來的幸運狗兒。（慈科大提供）

發文的慈科大網友盼死亡小狗「黑妞」投胎轉世不要再當狗了。（翻攝DCARD）

誰這麼狠心！花蓮慈濟科大有學生在知名網路論壇「Dcard」控訴，近半年來陸續有12隻生活在校內的小狗遭人毒殺，只有1隻幸運被救回，沉痛呼籲小狗也是生命，盼校內不要再有「浪浪」受到傷害；校方回應「確實有犬隻死亡，懷疑誤食校外毒餌！」

文章內容提及，慈濟科大近半年來，陸續有12隻生活在校園內的小狗遭人毒殺，前天名叫「狐狸」、「小白點」的小狗被發現死在警衛室附近樹下，昨日傍晚又有一隻白色小狗慘死學校在壘球場，看到熟悉的狗狗接二連三離去，讓學生沉痛呼籲「浪浪真的很可憐了」，「他們也是生命，不需要這樣傷害牠們」。

網友指出，被毒死生活在校園裡面的狗狗，並不是所謂的校狗，因為校方不承認有校狗，因此僅僅靠著部分師生偷偷餵食著這些定居的狗兒，默默募款或自掏腰包為幫所有的小狗注射疫苗、結紮打晶片，還有同學會帶牠們去洗澡，買雞脖子替狗兒「加菜」。

慈濟科技大學表示，總務處每學年都會針對校內狗兒造冊列管，強調現行管理做法採取TNVR方式，設法捕捉流浪動物後，進行絕育並施打狂犬病疫苗，接著將適合留在校園的貓狗放回原地生存，或尋求領養。

慈科大指出，原地生存犬隻也會掛上頸圈及狂犬病證明牌，證明狗兒已絕育及施打過疫苗，截至去年10月20日止，校園內共計20隻犬隻，但去年底至今年三月，陸續有狗兒死亡，懷疑是誤食校外毒餌，將著手進行調查。

由於花蓮吉安鄉三月初才驚傳毒狗事件，疑似有人沿途丟棄有毒的雞頭，造成慶豐地區3隻狗誤食毒死，案發地距離慈科大不到2公里，警方不排除毒狗事件恐有關聯，將加強區域巡邏勤務，也將著手調閱附近監視器，盼能主動揪出毒狗凶手。

(中時)