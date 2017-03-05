男疑精神恍惚 衝撞等停紅燈自小客車後突自燃

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張姓男子駕駛的賓士車衝撞前方自小客車後自燃

一輛開黑色賓士車的33歲張姓駕駛，今天中午11點45分行經高市鳥松區大埤路近環湖路口時，疑似精神不濟衝撞前方一輛等紅燈停駛的自小客車，不久後賓士車救突然起火，嚇得小客車陳姓駕駛緊急呼叫車內妻女下車逃離。

鳥松消防分隊獲報後趕到現場，發現張姓男子神情恍惚，仍呆坐在駕駛座上，立即將男子帶離開冒煙起火的車輛，送往附近長庚醫院檢查，同時用水線射水撲滅起火的輪胎。

警方表示，賓士車內經查看後，未發現有施用毒品跡象，經酒測值也無酒精反應，全案目前正由警方深入了解中。

(中時)