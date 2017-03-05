陳菊利用赴日空檔 參訪日本小農企業

高雄市長陳菊率型農參訪日本東京八王子市FIO農公司，了解當地小農經濟模式。（高市農業局提供）

高雄市長陳菊率隊赴日，參加東京國際食品展，正好高市農業局輔導的型農讀書會也在日本觀摩，陳菊5日率型農參訪八王子市FIO農公司，對日本及高雄類似的小農型態印象深刻，表示這次參訪經驗，可做為高雄發展小農經濟重要參考。

高市農業局迄今輔導超過500位型農，他們更於2013年自主成立讀書會，透過定期聚會討論，分享農業經營理念，甚至共同思考合作方案，今年型農們更自費赴日，觀摩相關農場、加工廠、農企業、小農直賣所等。

陳菊4日率隊前往東京，與其他縣市首長共同參加東京國際食品展，正好與高雄型農會合，5日共同前往東京八王子市，參訪從事小農經營直賣的FIO農公司，以及「農場直送」餐廳。

陳菊表示，日本小農經濟模式和台灣頗為相似，這次參訪主要了解日本如何透過自然友善農法，生產讓消費者安心的食材，台灣對食品安全需求也與日俱增，日本小農的「產地直送」模式，相當值得高雄發展小農經濟參考。

農業局長蔡復進表示，FIO農公司在當地共有23間配合餐廳，直接使用農場生產的蔬菜，並設立農產直賣點，而高雄為推動地產地銷，2011年起推動「綠色友善餐廳」，有異曲同工之妙，鼓勵餐飲業使用在地農產品，現有45間餐廳通過認證。

在旗山經營「魚菜共生」思原生態農場的型農羅條原，參訪FIO農場後說，小農聯合耕作直售給餐廳的方式，與高市「型農大聯盟」跨界合作、並結合綠色友善餐廳的作法不謀而合，他決定今年經營的2間魚菜共生餐廳，申請參加高雄綠色友善餐廳評鑑，期望能透過綠色友善餐廳與型農大聯盟的串聯，讓事業更為推展。

(中時)