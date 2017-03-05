中信金控 廣招青年菁英

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金控總經理吳一揆與青年學子及求職者面對面交流。（方濬哲攝）

VISION 2017台大校園徵才企業博覽會5日舉行，中信金舉行「職涯發展分享座談會」，金控總經理吳一揆與青年學子及求職者面對面交流。

中國信託今年預計招募徵才5,400名人才，其中數位、資訊工程相關職務有近百名職缺，歡迎具資訊或理工相關背景、有志往數位科技運用發展的各界好手加入團隊。

(中時)