機捷超夯 4日運量破10萬人次

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機捷周六運量破10萬，讓員工相當興奮。(桃捷公司提供)

機捷周六運量破10萬，讓員工相當興奮。(桃捷公司提供)

機捷周六運量破10萬，讓員工相當興奮。(桃捷公司提供)

機場捷運3月2日正式通車，當天全日總運量約為5萬2千人次，機捷A1台北站運量超過1萬5千人次。3月3日周五當天全日結算總運量約為6萬3千人次、3月4日的總運量更一舉衝破10萬餘人次。

桃捷表示，4日是機捷第1個遇到的周六假期，總運量一舉衝破10萬人次，其中A1台北站2萬7000人次，A9林口站的1萬2000人次，和A18高鐵桃園站的8000人次，分占前3名，數字亮眼，讓員工相當興奮。

(中時)