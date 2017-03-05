爭取2020總統 柯文哲:言之過早

名嘴爆料台北市長柯文哲若連任未果就爭取 2020 年總統，柯文哲今天在台南受訪時說，言之過早。

柯文哲今天參訪台南市後壁區無米樂社區，接受媒體訪問時說，這是很受不了的事，外面常常轉來轉去，太過了。

柯文哲表示，他接受訪問時被問到 2018 年沒有連任的話有何想法，當時回答「再說、再說」，結果一開始就講一大堆，實在想太多了，把今天的事情做好再說啦。

柯文哲參訪無米樂故鄉，國策顧問「崑濱伯」送上冠軍米，柯文哲夫婦也品嘗冠軍米發粿，地方人士則祝賀台北市政發發發。1060305

(中央社)