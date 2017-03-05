大潭電廠環差案過關 藍委：環保署放水

國民黨立委李彥秀今天針對大潭電廠環差案2週內大轉彎表示，環保署因政治力介入降低環評標準，同意採購2部高汙染的機組，讓台灣須付出的經濟及空汙成本恐更高。

環保署則澄清，環評委員會仍以空汙減量為目標，確認氮氧化物每年減量且整體空氣品質得以改善，才通過審查。

國家政策研究基金會執行長孫立群、高級助理研究員唐慧琳，以及國民黨立委李彥秀今天召開 「環保署殺環境」記者會，批評大潭電廠環差案大放水，恐造成嚴重空汙，保護環境的環保署成為環境殺手。

為因應可能發生缺電狀況，台電提出「大潭電廠增建燃氣機組」計畫，今年1月4日環保署環評專案小組進行環境差異影響分析審查，當時建議環評大會應要求台電重新進行完整的環評程序。

但是，台電大潭電廠環差案卻在1月18日翻盤成功通過審查。台電總經理鍾炳利當時坦言可紓緩今夏缺電危機。台電表示，將趕工拚7月初併聯發電，先行建置的單循環機組預計運轉至民國108年底。

對此，李彥秀表示， 面對國人對空汙的不滿，環保署卻因政治力介入降低環評標準，同意大潭電廠採購2部高汙染的燃氣單循環機組，且還只能用到108年，讓台灣必須付出的經濟成本及空汙成本可能更高。

李彥秀說，就這樣通過環差，連環保署副署長詹順貴自己都交代不過去。若民進黨長遠的能源政策都是不斷用政治力介入處理環保問題，並急就章式的採購，不僅面對環團無法交代，台灣的環保政策、環境品質，只會越來越惡化。

孫立群表示，非常遺憾大潭電廠環差案大放水，環保署的天職是保護環境，居然成為環境殺手。主導整件事的詹順貴曾說環境優先，沒想到當官後，環保就全忘記，大潭電廠環差案在兩週內就髮夾彎大轉彎。總統蔡英文上任前說不會有缺電危機，為何現在要做這樣的事情？

唐慧琳指出，大潭電廠2014年通過的環評是需要3到8部燃氣複循環機組，現在放水的環差是2部燃氣單循環機組，詹順貴曾說，單循環機組可能比高效率的燃煤發電廠汙染還多，但面對企業領袖關心缺電問題，蔡政府為了圓不會限電的謊，只好用高汙染的單循環機組。1060305

(中央社)