2台女在韓涉電信詐騙被捕 外交部：江女拒通知駐處
針對2名台灣女生在南韓涉電信詐騙案而被捕，外交部表示，2名國人在韓遭警方逮捕時，因江小姐不願通知，致使駐韓國代表處並未在第一時間即獲悉相關情形；過去也未曾發生被送往第三國之情事，駐處並將於6日派員探視江女。
外交部強調，我駐南韓代表處協助江小姐母親向南韓警方報案，韓方除協尋外，亦交叉比對被捕外籍人士後，始於3月4日通知，並探視鄧女後，已依鄧女提供之聯繫方式通知其家屬。外交部駐處將於6日派員探視江女。
外交部指出，國人在韓遭警方逮捕時，韓國警方會詢問當事人是否願意通知我政府，本案因江小姐不願通知，爰駐韓國代表處並未在第一時間即獲悉相關情形。
外交部指出，本案韓國警方正在調查，外交部目前獲通知涉電信詐騙案被捕者僅江姓及鄧姓2名國人。外交部及駐韓代表處將持續關注相關發展，並予在韓被捕國人必要協助。
外交部說，民國95年起，時有我國人赴韓涉電信詐騙情事。鑒於台韓尚未簽署司法互助或引渡協定，我涉案國人均在韓國接受司法審判，並服刑期滿後返國，未曾發生被送往第三國之情事。
(旺報)
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