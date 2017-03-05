清泉崗涉毒案 馮世寬拖教育等部會下水 向林全道歉
因清泉崗涉毒案爆發，引發外界批評，日前國防部長馮世寬赴立院答詢時，將法務部彙整各部會尿液篩檢結果羅列在「國軍反毒具體作為專案報告」中，包括教育部、法務部、經濟部等都被拖下水，引發外界「毒內閣」訿議。據透露，馮世寬當晚就以簡訊方式向行政院長林全、法務部長邱太三、教育部長潘文忠等相關閣員道歉，表示這是國防部無心之過。
據知情人士透露，當晚馮世寬確實在LINE群組中向幾個「被洩漏」資訊部會首長與林全致歉，表示真的是無心之過，希望大家能原諒。
據了解，馮世寬當時在群組傳出道歉內容為：「本日國防部立院防毒報告，不慎引用審計部檢毒資料，引發委員，媒體擴散圍攻，以我們皆是院長領導下的部會閣員，理應團結一致，協調合作，國防部特此道歉。再重申係無心之過。」最後又表明：「謝謝，讓大家都受委曲了，也請院長原諒」。
據了解，馮世寬確實有向一些部會首長表達道歉之意，因一時嘴快造成大家困擾，行政院長林全也有收到馮世寬的道歉。
(工商)
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