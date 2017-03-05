318大安森林公園野餐音樂會 3／6起報名送野餐墊

3月6日上網報名參加「看見幸福野餐音樂會」，就有機會獲得臺北杜鵑花季專屬野餐墊。（圖／台北市府觀傳局）

大安森林公園露天音樂臺旁展示全臺珍貴杜鵑花品種。（圖／台北市府觀傳局）

2017臺北杜鵑花季系列活動中，將於3月18日(週六)在大安森林公園登場的「看見幸福野餐音樂會」，將於明（6）日(週一)上午8點到16日0時，開放500組網路報名，報名方式以至少2人一組，報名成功者，每組可獲得1個「2017臺北杜鵑花季」專屬野餐墊，報名詳情可上2017臺北杜鵑花季官方網站查詢。

「看見幸福野餐音樂會」活動當天，有餐車市集與攤位進駐，也歡迎參與的民眾自行攜帶餐點一起去野餐，在露天音樂臺還有韋禮安、謝和弦、女孩與機器人、萊特姐弟、民歌手南方二重唱、趙詠華、羅吉鎮、李明德等歌手與團體的演唱。民眾如果沒有搶到500個名額也沒關係，主辦單位仍然歡迎大家當天帶著自己的野餐裝備，到大安森林公園，一起聽音樂、野餐、一起看見幸福。

(工商)