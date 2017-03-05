湯米佩吉自殺身亡 葉蒨文震驚：我會想他
90年代以冠軍情歌《Ill Be Your Everything》走紅的歌手湯米佩吉（Tommy Page），傳出上吊身亡的消息，享年46歲。他自殺新聞曝光後，身邊不少好友都震驚不已，據悉他是苦於憂鬱症，而過去曾和他合作過的葉蒨文，得知消息後也相當難過，感性透露「我會想他。」
湯米佩吉擅長抒情曲風，且因外型俊俏，當時迷倒不少粉絲，在許多人眼中是開心果的他，卻傳出選擇上吊自殺結束生命的消息，讓一票友人不敢置信。過去他還曾與葉蒨文合唱過《Im Always Dreaming of You》，對於他的逝世，葉蒨文以簡訊方式回覆港媒，用英文寫下「關於湯米的新聞我很難過，希望他能安息。」
葉蒨文也回憶過去與他工作時的時光，讚他是個很紳士的人，並稱現在的他一定是去了天堂，也說向他的家人送上最真摯的慰問，「我會想念他。」
※自殺警語
中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
(中時電子報)
關鍵字：葉蒨文
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