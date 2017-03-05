讀賣新聞：美國國務卿中旬訪中日韓
日本「讀賣新聞」報導，多名外交人士透露，美國國務卿提勒森預定本月中旬訪問日本、南韓、中國大陸。這是提勒森就任後首度出訪亞洲，將與各國討論北韓情勢。
報導說，目前政府官員正在協調安排提勒森（Rex Tillerson）於16日訪問日本，他將與日本外相岸田文雄會談，並拜會日本首相安倍晉三。
提勒森訪日，除了要展現重視美日同盟關係之外，也將針對美國副總統彭斯（Mike Pence）4月訪日一事，做最後磋商。
提勒森結束訪日之後，將訪問首爾和北京。在北京，他預定與中國大陸國務委員楊潔篪、外交部長王毅舉行會談，將針對4月美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在美國舉行高峰會一事進行磋商。
在首爾，提勒森預定與南韓外交部長尹炳世等會談，將針對北韓核武及北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男在馬來西亞遇刺案等交換意見。1060305
(中央社)
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