遭批大潭電廠環差放水 環保署澄清

針對國民黨立委批評放水大潭電廠環差案，恐怕造成嚴重空汙，環署今天澄清，環評委員會仍以空汙減量為目標，確認氮氧化物每年減量且整體空氣品質得以改善才通過審查。

國家政策研究基金會執行長孫立群、高級助理研究員唐慧琳，以及國民黨立委李彥秀今天召開 「環保署殺環境」記者會，批評大潭電廠環差案大放水，恐造成嚴重空汙，保護環境的環保署成為環境殺手。

針對國民黨立委批評，環保署今天表示，大潭電廠環差審查案符合環保署環評審查程序，環評委員會仍以空汙減量為目標，確認氮氧化物每年減量，並基於環評預防減輕精神，限縮影響期間為2.5年、確認既有大潭電廠氮氧化物調降幅度達49.5%，使當地整體空氣品質得以逐步獲得改善效果，才通過本案審查。

此外，此案環評審查目的是盡可能降低空氣品質影響，記者會提及此案與核能發電關係等議題，屬經濟部能源政策範疇，另有關「犧牲白海豚和藻礁」質疑，環保署強調若屬環評個案審查過程必須面對或履行議題、程序，均堅持把關。

至於「駁回雲林台塑化汽電共生廠訴願」案，環保署表示，這與環評審查並無相關，屬不同法令程序，無須過度聯想。

台電因應可能發生缺電狀況，所提出的「大潭電廠增建燃氣機組」計畫，今年1月4日由環保署環評專案小組進行環境差異影響分析審查，當時建議環評大會應要求台電重新進行完整的環評程序，但是全在1月18日翻盤成功，通過審查。1060305

(中央社)