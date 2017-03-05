陸學者：李克強報告聚焦反獨與青年交流

大陸學者表示，大陸國務院總理李克強在政府工作報告對台政策文字調整不多，但份量加重，強調「抑制台獨」，以及「對台灣同胞更親切」，特別是對台灣青年在大陸的便利。

中國大陸國務院總理李克強今天在2017年政府工作報告中提到對台工作方針時指出，堅持「一個中國」原則、維護「九二共識」及維護兩岸和平發展等。至於去年出現的「兩岸一家親」字眼，今年的報告未再出現。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，李克強的講話，還是延續大陸當局堅持「九二共識」、「反對台獨」的一貫基調。其中重點在於「反台獨更堅定」、「對台灣同胞更親切」兩個大方向。

針對報告未提「兩岸一家親」，包承柯表示，但李克強有說，要持續推進兩岸經濟社會融合發展，為台灣民眾「尤其是青年」在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。這句話就是體現「兩岸一家親」的做法。

包承柯表示，要特別注意李克強用「尤其是」這3個字，強調青年在「兩岸一家親」的槓桿作用。因為青年是兩岸「歷史問題」的繼承者，也肩負著兩岸的未來，說明大陸方面一定要推動兩岸青年的交流。

中國人民大學國際關係學院教授、大陸國務院參事時殷弘表示，李克強的講話與過去差不多，但「兩岸基本現實條件不一樣了」，台灣方面現在不接受「九二共識」，所以李克強又加了「絕不允許任何人以任何形式、任何名義把台灣從祖國分裂出去」，這是針對目前兩岸現況來講的，也講得比較兇。

時殷弘說，大陸還是堅持兩岸要和平發展。「前兩天還有一名大陸退休中將說，台灣部署薩德就要武統」，這都是民間意見，李克強的說法才是大陸最高層的立場。

包承柯指出，李克強在報告中提到要「抑制台獨分裂活動」，這部分在前總統馬英九時期，大陸並未明確提出，但自從去年中共總書記習近平與國民黨主席洪秀柱見面提到後，漸漸成為對台工作的重要方向。1060305

(中央社)