李克強報告 經濟成長目標創新低受矚目
中國大陸國務院總理李克強今天發表2017年政府工作報告，經濟成長目標續降至6.5%左右的多年來新低，最受矚目，但也加上「在實際工作中爭取最好結果」字樣，預留日後迴旋空間。
李克強在報告中還提到，今年中國大陸網路提速降費要「邁出更大步伐」，今年內「全部取消手機國內長途及漫遊費」，降低國際長途電話費。此言一出，立即引起出席的全國人大代表及旁聽的全國政協委員熱烈掌聲。
李克強2016年將國內生產毛額（GDP）成長目標訂在6.5%至7%，是中國大陸國務院首度將年度經濟成長目標訂在某一區間。更早的2015年，則將經濟成長目標訂在7%左右，首度增加「左右」二字。
過去1年中國大陸國內外法人及學者的評估，多與6.5%相差不遠。因此，官方訂出6.5%這一數字，大致符合外界預期。
除經濟成長率外，2017年度政府工作報告重點多半集中在財經政策與行政改革，其中包括訂定今年壓縮鋼鐵產能5000萬噸左右，退出煤炭產能1.5億噸以上，淘汰、停建、緩建煤電產能5000萬千瓦以上等高汙染行業的「去產能」計劃目標。
此外，今年取消或停徵中央涉企行政事業性收費35項，收費項目再減少一半以上；減少政府定價的涉企經營性收費；繼續適當降低「五險一金」繳費比例；以及再減少農村貧困人口1000萬以上，完成易地扶貧搬遷340萬人，也受到矚目。
至於國防與外交，今年的報告提到要「強化練兵備戰，堅決有效維護國家主權、安全、發展利益」，並強調要「堅決維護多邊體制的權威性和有效性，反對任何形式的保護主義」。1060305
(中央社)
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