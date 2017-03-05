國考考題寫赴臺非來臺 考生：大陸出題嗎

考選部領隊考試，題目寫「赴臺」而非「來臺」，且稱呼「臺灣地區」，考生傻眼說「這是大陸人幫台灣的國考出題嗎」？

對此，考選部主任秘書蘇秋遠表示，兩岸人民關係條例的法律用語就是大陸地區、台灣地區，至於「赴臺」或「來臺」則視題目角度而定，考生若有疑慮可在考試結束後，依程序提出試題疑義，考選部會詳細說明。

考選部4、5日舉行導遊、領隊人員考試，昨天「領隊實務」考卷，75題寫到台灣地區吳姓導遊帶領大陸地區「赴」臺觀光團。79題，鍾導遊帶領大陸地區「赴」臺觀光團。

考生看了傻眼，怎麼會寫「赴臺」而不是「來臺」。網友說，「很懷疑這是大陸人幫台灣的國考出題，不然怎麼會是「赴臺」？在實務上，台灣導遊是在機場接團，在主體上，是「來臺而非赴臺」。

網友說，這也也太誇張了，難道是「委託中國出題？」，況且台灣加「地區」也很奇怪。

根據教育部重編國語辭典修訂本，「赴」當動詞時的解釋是前往、投向、奔向的意思。

張姓旅遊業者表示，導遊與領隊考試的主辦單位從觀光局改為考選部之後，命題委員並未有結構上的改變，主要由觀光主管機構人員、業者、學者所組成。

他說，觀光主管機構人員主要是具有觀光行政考試的公務人員。學者主要是有出書觀光行政相關考科的大老級的教授。業者主要是經理以及各個協會理事長。

張姓旅遊業者說，這考題浮現的問題是，觀光學者的觀念通常是舊觀念，例如對觀光的定義是採用1969年已經被世界觀光協會放棄的定義。而觀光主管機構人員就是念這些書取得學位與通過高普考，觀念一樣老舊，例如堅持「中地」理論判讀觀光資源規劃。

他說，前幾年大學普設觀光相關科系，對業界師資需求量大，許多經理級人物進入大學擔任技術級講師與教授，取得學者頭銜，或者進入幾位觀光大老學者主導的博士班進修，取得博士學位，進入大學任教成為正式教授。而觀光大老學者則取得產學合作的計畫案。

張姓旅遊業者說，上述3種人其實完全是一體的產、官、學研的連結，壟斷觀光產業政策與觀光市場。所以，去年才會通過專款補助專營大陸團的觀光業。

他說，也因此，在兩岸關係上，採取認同對岸的方式，也就會出現這次考題模式，主體完全向大陸傾斜的狀況出現，大約從7年前開始，配合提高陸客開放人數提高，大陸考題的比例不斷提高。1060305

(中央社)