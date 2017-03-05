大潭電廠63億增設機組　經費遭疑違法

國家政策研究基金會今日召開記者會質疑此案。(國家政策研究基金會提供)

為解缺電危機，台電大潭電廠將增設2部燃氣單循環機組，7月起提供1.67％的備轉容量，單循環機組空污是複循環機組的3倍，原應重做環評，最後卻翻案通過，遭質疑政治力介入，更有立委質疑，購置機組的金額約63億元不在預算編列中，有違法疑慮。

台電原本要在大潭電廠設置3至8部燃氣複循環機組，預計2019年商轉，發電量為288萬千瓦，氮氧化物排放濃度為8PPM，已在2014年通過環評。但為了解決今夏的缺電危機，台電決定先在大潭電廠增設2部燃氣單循環機組，發電量僅60萬千瓦，氮氧化物排放濃度卻為更高的25PPM，且無SCR（選擇性觸媒還原系統）的防汙設備，原本1月4日環評委員建議重做環評，卻後卻在1月18日翻案過關。

國家政策研究基金會今日召開記者會質疑此案。基金會執行長孫立群表示，依照經濟部能源局分析，今年6月起就有限電危機，1月4日專案小組初審才決「台電需重做環評」，為什麼才短短14天，1月18日在缺乏SCR的防污設備下過關，是否未來任何事情掛上了緊急兩個字，都可以規避環評，蔡英文選前稱非核也不會缺電，現在是在急什麼。

立委李彥秀指出，空汙品質惡化不能忍受，環保署做法卻背道而馳，質疑是政治力介入才降低環評標準。此外，購置這2部機組的經費，竟用「緊急」名義規避預算審查，恐違反《政府採購法》，缺電是每年都會遇到的問題，政府早就該在去年度編列預算處理，「緊急」應該是用在天災，或由總統頒布緊急命令才對。

孫立群表示，大潭電廠使用單循環機組，發電量不及原計畫複循環機組地的2成5，但氮氧化物排放量卻高達原計畫的6成，為何全民要為蔡政府的非核政策多花錢來吸空污。相較以缺電為由對大潭電廠的環評放水，另一方面卻駁回雲林台塑化汽電共生廠的訴願，到底環保署標準何在，莫非是精神分裂。

對此，環保署表示，環評委員會以空污減量為目標，確認既有的大潭電廠氮氧化物減量49.5％，整體空氣品質可改善，才通過本案審查。台電發言人林德福表示，此案是屬於突發緊急情形，依《預算法》可由行政院先行審核通過，環差案通過後已開始動工，力拚7月起正式上路發電。

(中時)