大手筆 南韓將脫北者獎金上限提高4倍
南韓政府今宣布，將獎勵脫北者的獎金上限提高4倍、到86萬美元，這是過去20年來南韓政府首次提高脫北獎金，這些脫北者需提供有利南韓保障國家安全的情報。
根據BBC報導，南韓政府將依脫北者提供的情報或武器的重要性，決定獎金金額的高低。帶著武器叛逃的北韓士兵，如飛機、坦克到小型武器等，也將能獲得獎金。到目前為止，北韓政府尚未做出回應。
脫北者在叛逃的路程中，往往必須要仰賴人蛇走私集團才能到達南韓，這些集團經常收取大筆金錢。脫北者往往需先進入中國領土內再前往南韓，在中國境內時必須冒著被中國官方抓住和遣返的風險，以及被遣返後、回到北韓後將面臨牢獄之災。
北韓前駐倫敦外交官太永浩(Thae Yong-ho)是目前為止官階最高的脫北者，2016年8月他帶著家人投奔南韓。南韓官媒韓聯社表示，提高獎金的上限的其中一個理由是，這是1997年制定的金額，已經不符現帶物價和需求，但也有不少人隨這是為了要吸引更多北韓高層官員叛逃。
(中時電子報)
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