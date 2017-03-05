聖祖食品發獎學金 金門學子好開心
聖祖食品105學年度金門尚義機場觀光相關產業人員子女獎學金今（5）日頒發，總經理陳緣姿與金門航空站主任洪念慈勉勵同學們努力追求自我成長，將來貢獻所學回饋社會和家鄉。
聖祖秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，自2000年起提供以尚義機場觀光相關產業人員子女為對象的獎學金外，同時也陸續設立金寧中小學、金湖國中、金門高職、金城國中、金門高中、烈嶼國中與烈嶼鄉西口國小等7所學校的獎學金，希望能激勵學生奮發向學，未來也能貢獻一己之力回饋社會。
此外，聖祖慈善公益協會也積極投入地區公益與兩岸文化交流活動，長年關懷人群的工作成果與無私、奉獻的企業理念，獲得鄉親的好評。
今年共有25位同學獲獎：大專組：台灣大學許庭瑄、中華大學陳彥丞、屏東大學吳湘瑩、中正大學熊啟亨、正修科技大學廖志朋、銘傳大學洪佳妤。高中組：金門高中張薾云。國中組：金城國中王暐翔、金城國中許筑涵、金城國中溫上賢、金城國中戴若庭、金城國中張翊軒、金城國中錢嘉誠。國小組：金湖國小洪嘉陽、金湖國小王禹喬、金湖國小陳廷瑞、中正國小王暐婷、金湖國小劉宇和、中正國小吳俞靜、金湖國小王冠均、何浦國小馬紹芸、金鼎國小鄭席宗、金湖國小蘇奕豪、正義國小王彥筑、金湖國小陳鈺富。
(中時)
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