葉毓蘭：韓曾羈押400名台嫌在當地審判

詐騙集團台灣人涉案多，主因就是台灣護照好用，可以在一百四十多個國家或地區免簽證或者落地簽證入境。圖為旅行社業者在外交部領事事務局處理旅客護照相關業務，與詐騙集團無關。（本報系資料）

外交部今天（5日）證實，2名台女在韓國因涉電信詐騙案被捕，未來也要在當地受審。對此，前警大教授葉毓蘭指出，早在8年前就有400位台嫌在韓遭羈押，而詐騙犯這麼多，跟年輕人追求快速賺錢的價值觀有所關係。

據中央社報導，葉毓蘭今天對2台女被捕事件表示看法，認為此事件並非個案，而是一種社會風氣敗壞的現象。她說，過去兩岸共同打擊犯罪，大陸曾讓台灣引渡嫌犯回來，但外國未必如此配合。例如，2009年時，韓國曾羈押400名嫌犯在當地審判與坐牢。

這些年輕人可能不知道，現在犯了罪可能要在當地面臨司法審判，不若回台受審那麼輕易可以獲得緩刑或易科罰金，也因此僥倖心態嚴重。

葉毓蘭強調，電信詐騙案的犯罪人數越來越多，而且年齡層有下降趨勢，這代表年輕人價值觀偏差，執意追求快速賺錢的方法。她呼籲，政府應跨部會合作，透過教育、宣導的方式，灌輸正確的價值觀與法學素養，以期降低類似的犯罪案件。

(中時電子報)