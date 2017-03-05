葉毓蘭：韓曾羈押400名台嫌在當地審判
外交部今天（5日）證實，2名台女在韓國因涉電信詐騙案被捕，未來也要在當地受審。對此，前警大教授葉毓蘭指出，早在8年前就有400位台嫌在韓遭羈押，而詐騙犯這麼多，跟年輕人追求快速賺錢的價值觀有所關係。
據中央社報導，葉毓蘭今天對2台女被捕事件表示看法，認為此事件並非個案，而是一種社會風氣敗壞的現象。她說，過去兩岸共同打擊犯罪，大陸曾讓台灣引渡嫌犯回來，但外國未必如此配合。例如，2009年時，韓國曾羈押400名嫌犯在當地審判與坐牢。
這些年輕人可能不知道，現在犯了罪可能要在當地面臨司法審判，不若回台受審那麼輕易可以獲得緩刑或易科罰金，也因此僥倖心態嚴重。
葉毓蘭強調，電信詐騙案的犯罪人數越來越多，而且年齡層有下降趨勢，這代表年輕人價值觀偏差，執意追求快速賺錢的方法。她呼籲，政府應跨部會合作，透過教育、宣導的方式，灌輸正確的價值觀與法學素養，以期降低類似的犯罪案件。
(中時電子報)
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