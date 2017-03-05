舒淇「34」說一串 林心如挖鼻「哪來這麼多說法」

林心如與舒淇逗擁如親姊妹的好交情。（圖／取材自舒淇IG、林心如微博）

女神林心如與舒淇擁如親姊妹的好交情，日前林心如曬出與舒淇廣告看版合照，甜誇對方「這麼美」，兩人在微博互動、互虧，展現姊妹情深，而昨是3月4日，舒淇以數字「3」和「4」，串出一段相關字詞，沒想到卻引來林心如曬出挖鼻貼圖回應。

舒淇昨在微博發文：「聽說3月4日是個好日子」，接著以34為題，寫下：「可以丢3落4，可以挑3撿4，可以說3道4，可以顛3倒4，可以勾3搭4，可以朝3暮4， 還可以不3不4，一年也就這麼一天可以亂來。」最後還補入「今天還是個適合3生34說3盟海4的ㄖ（日）子喔」，不過也引來林心如曬挖鼻貼圖並說：「你哪來這麼多說法」，雙姝逗趣互動，一舉一動都是堅定的姊妹情誼。

(中時電子報)