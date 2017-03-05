澎湖首宗都更案 文康市場簽約啟動

馬公傳統的文康市場老街，房舍海砂屋老舊，民間自主都更代表5日與杰新實業公司在澎湖縣長陳光復的見證下，雙方簽訂都更合約，這是澎湖有史以首宗由民間自主都更案，未來老舊的市場，將興建住商大樓。中央社 106年3月5日

馬公傳統的文康市場老街，民間自主都更代表今天與杰新實業在澎湖縣長陳光復見證下，雙方簽訂都更合約，這是澎湖有史以首宗由民間自主都更案，未來老舊的市場，將興建住商大樓。

馬公傳統的文康市場老街與中興戲院住戶自主都更案，今天由文康街內都更會長鮑淑娟、廖進昌與代辦都更案的杰新實業公司董事長陳品(峰)、總經理楊肇慶等人完成簽約，象徵馬公文康市場都更踏出第一步。

馬公文康市場與中興戲院等都更基地，位於文康街區北段，含國有與縣有土地和私有土地，面積共870.18平方公尺，是澎湖地區第一個成立的自主更新案。澎湖縣長陳光復見證此一澎湖首宗都更案，包括議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林等人到場見證此一歷史性的都更簽約。

陳光復表示，馬公文康市場在民國50、60年代是馬公地區生意最為興隆的傳統零售市場，區內的中興戲院也是地方僅存的一家，由於房舍屬海砂屋老舊，文康住戶發起自主更新，一起推動街區再造，讓文康街區能重現早年生意鼎盛的市場風華，營造澎湖是幸福、宜居、安全、觀光與海洋城市，未來將陸續推動啟明市場等更新。

劉陳昭玲表示，政府力量有限，民間力量無窮，住戶自主性都更，將舊社區改建，對澎湖都市風貌而言，是一項很大的突破。

以半個澎湖白沙人自稱的杰新董事長陳品(峰)表示，馬公文康市場民間自主都更案，看見澎湖人非常和善，沒有私心，為都更案立下標竿。

在台北大同國順與新北三重執行多宗都更案的總經理楊肇慶表示，馬公文康市場今天完成簽約後，將在半年內提出事業計畫與權利義務更換後，送澎湖縣都市計畫委員會審議，預計將投入新台幣8億元來興建10至12層樓的店鋪和住家，現有住戶依對等取得，滿足每一位住戶的需求。

馬公文康市場於創建於民國50、60年代，位於樹德路與文化路之間，早年是馬公地區生意最興隆的傳統零售市場，在馬公新建北辰市場後，漸漸蕭條沒落，目前存有中興電影城、早餐店、水果攤和部份傳統的肉攤等零售攤位。1060305

(中央社)