陸2017政府工作報告 一分鐘看懂
中國大陸國務院總理李克強今天在大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上，進行2017年政府工作報告。
外界關心的今年目標和重點工作，綜合新華網和人民日報摘要如下；
一、2017年目標
1.國內生產毛額（GDP）年增6.5%左右，在實際工作中爭取更好結果。
2.消費者物價指數（CPI）年增3%左右。
3.城鎮新增就業1100萬人以上（比2016年還多100萬人），城鎮登記失業率4.5%以內。
4.單位國內生產總值能耗下降3.4%以上。
5.再減少企業稅負人民幣3500億元左右、涉企收費約2000億元。
6.再減少農村貧困人口1000萬以上。
7.實現進城落戶1300萬人以上。
二、2017年重點工作
1.去產能：再壓減鋼鐵產能5000萬噸左右，退出煤炭產能1.5億噸以上。
2.去庫存：三、四線城市要支持居民自住和進城人員購房需求；房價上漲壓力大的城市要合理增加住宅用地。
3.降成本：擴大小微企業享受減半徵收所得稅優惠範圍，大幅降低企業非稅負擔。
4.國企改革：基本完成公司制改革。深化混合所有制改革，在電力、石油等領域邁出實質性步伐。
5.投資：完成鐵路建設投資人民幣8000億元、公路水運投資1.8兆元。
6.消費：促進電商、快遞進社區進農村；擴大內外銷產品「同線同標同質」實施範圍。
「同線同標同質」是指出口食品企業在同一條生產線上、按照相同標準生產出口和內銷產品，從而使供應國內市場和供應國際市場的產品達到相同的質量水準。
7.創新：加快新材料、人工智慧、第五代行動通訊等技術研發和轉化。
8.環保：重點地區細懸浮微粒（PM2.5）濃度明顯下降。
9.醫療：實現異地就醫住院費用直接結算。1060305
(中央社)
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