外交部：涉韓詐騙案江女不願通知台灣
鄧姓及江姓2名台灣女子在韓國疑涉及電信詐騙遭逮，外交部今天表示，江女遭逮的第一時間不願通知中華民國駐韓國代表處，因此在江母報案後，4日才獲韓警方告知。
2名台灣女性日前傳出赴韓國後失聯，其中一名女性江芸儀的母親日前表示，女兒要前往韓國遊學3個月，2月14日抵達韓國報平安後就失聯。外交部協尋後得知，鄧女及江女因涉電信詐騙案，分別於2月14日及15日被韓國警方逮捕。
外交部表示，台灣人在韓遭警方逮捕時，韓國警方會詢問當事人是否願意通知中華民國政府，江女因不願通知，因此駐韓國代表處並未在第一時間獲悉相關情形。
外交部說，直到駐韓代表處協助江女母親向韓國警方報案，交叉比對被捕外籍人士後，韓方在3月4日通知駐韓代表處，外交部獲報立即告知江母，駐處將於明天派員探視江女。另外，駐處已於昨天探視鄧女，並依鄧女提供的聯繫方式，通知家屬。
外交部說明，本案韓國警方正在調查，外交部目前獲通知，涉電信詐騙案被捕的台灣人，僅江女及鄧女2人。外交部及駐韓代表處將持續關注相關發展，並給予必要協助。
外交部指出，民國95年起，不時有台灣人赴韓涉電信詐騙案，因台韓尚未簽署司法互助或引渡協定，涉案台灣人均在韓國接受司法審判，並服刑期滿後返國，沒有發生過被送往第三國的狀況。1060305
(中央社)
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