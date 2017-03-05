新竹公園櫻花展豔 千人野餐同樂

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新竹公園800多株櫻花美麗綻放，新竹市政府今天在公園內舉辦「春賞樂櫻」活動，吸引千位民眾齊聚野餐，陽光燦爛、微風吹拂，相當浪漫，民眾也開心直呼「賞櫻免遠赴日本啦！」

「2017新竹市賞花季-春賞樂櫻」活動今天登場，現場不但有樂團表演、街頭藝人，還有藝術家現場寫生及和服體驗，吸引逾5000人次在綠地陽光陪伴下野餐同樂。

新竹市長林智堅也到場與民眾一起賞花同樂，並敲響鐘聲宣告活動開跑。他表示，新竹公園和十八尖山長達百年歷史，是新竹市重要綠肺，為讓市民擁有更優質的休閒環境，市府投入「新竹公園再生計畫」，重新規劃園內設施，展現全新面貌。

林智堅說，新竹公園是全台交通最便利的賞櫻景點，外地朋友不論搭火車到新竹車站，或是坐客運到新竹轉運站，再騎YouBike到新竹公園，只需要短短5到10分鐘，非常方便。

他指出，「新竹公園再生計畫」首先全面整理園內植栽，邀請專業樹醫生與樹藝師，為園內3000多棵樹木一一把脈，根據他們的生長狀況建立身分證和健保卡，包括園內「21種品種、852棵」櫻花，讓植栽更加健康茂盛。

此外，市府今年首次為櫻花加裝夜間燈光，吸引許多民眾帶著家人、情人，到公園欣賞櫻花於夜間呈現的美麗姿態，鼓勵市民把握好天氣，到新竹公園一睹櫻花風采。1060305

(中央社)