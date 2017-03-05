清查大學簽承諾書 教部：談懲處還太早

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教育部今天表示，近日清查各大學簽給陸生的承諾書後，將和陸委會討論是否有違法，「現在講懲處還太早」，但鼓勵兩岸大學交流是既定政策，不會禁止。

多所大學傳出簽署承諾書或聲明書給陸生，內容載明來台交流學生修課或參與活動內容不涉及政治議題，遭外界質疑是「一中承諾書」。

全國大專校院五大協進會今天發表共同聲明，發給陸生的各類「承諾書」絕非「一中承諾書」，僅是學校內部的說明文件，也並未實質影響到學術自由。

對於教育部近日清查各大專校院對陸生簽署承諾書，私立大學校院協進會理事長李天任表示，希望主管單位先瞭解事件的過程、理由，進行多方考量，不要急著懲處。

教育部次長蔡清華表示，近日要求各校將民國105年1月後簽署的相關承諾書送到教育部，蒐集相關資料後就可瞭解各校簽署文件的樣態，之後會和陸委會討論，確認是否違法，「現在講懲處還太早」。

蔡清華指出，鼓勵兩岸大學交流是教育部既定政策，因此不會禁止兩岸青年互相交流，但也希望不會自我矮化或影響學術自由。1060305

(中央社)