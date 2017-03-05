最快５月通過 北市同性伴侶可申請社會住宅！
同志平權躍進！最快今年5月起，有註記同性伴侶者，也能申請社會住宅！主管機關北市都發局表示，在完成《台北市社會住宅出租辦法》修法後，未來北市註記同性伴侶者，也具備承租社會住宅的申請資格。
台北市都發局表示，若要申請社會住宅，必須依戶籍謄本上的人口數核准房型。因為同志伴侶在民法上不具家人身分，不過北市2015年開放同志伴侶註記，修法後認定同志伴侶註記身分有效。已與相關單位開會完成《住宅法》條文，經公開徵求意見、法務局審查後，再報請市政會議，最快今年五月前完成修法。
台北市性別平等辦公室的執行秘書鐘雅惠表示，都發局先前再討論《住宅法》修法時，北市女性權益促進委員會就一直期待，北市在住宅法中承認伴侶關係，因為在社會住宅登記中，夫妻關係是會影響到排序，對同志不公平。
鐘雅惠說，因為中央同時在修住宅法，原先都發局想等中央住宅法修正後，再一起把文字作修訂。不過女委會討論後，發現很難掌握進度，所以期待市府先修法，在今年2月15日的大會中通過，期待都發局以5月修法為目標。
台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔說，這是去年初同志團體提案的內容，都發局原認為會影響弱勢戶的名額，修法拖延了很久，但他們並不是要求保留同志名額，只是希望開放申請資格，讓同性伴侶也能比照一般家庭申請社宅。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。