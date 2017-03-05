最快５月通過　北市同性伴侶可申請社會住宅！

同志平權躍進！最快今年5月起，有註記同性伴侶者，也能申請社會住宅！主管機關北市都發局表示，在完成《台北市社會住宅出租辦法》修法後，未來北市註記同性伴侶者，也具備承租社會住宅的申請資格。

台北市都發局表示，若要申請社會住宅，必須依戶籍謄本上的人口數核准房型。因為同志伴侶在民法上不具家人身分，不過北市2015年開放同志伴侶註記，修法後認定同志伴侶註記身分有效。已與相關單位開會完成《住宅法》條文，經公開徵求意見、法務局審查後，再報請市政會議，最快今年五月前完成修法。

台北市性別平等辦公室的執行秘書鐘雅惠表示，都發局先前再討論《住宅法》修法時，北市女性權益促進委員會就一直期待，北市在住宅法中承認伴侶關係，因為在社會住宅登記中，夫妻關係是會影響到排序，對同志不公平。

鐘雅惠說，因為中央同時在修住宅法，原先都發局想等中央住宅法修正後，再一起把文字作修訂。不過女委會討論後，發現很難掌握進度，所以期待市府先修法，在今年2月15日的大會中通過，期待都發局以5月修法為目標。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔說，這是去年初同志團體提案的內容，都發局原認為會影響弱勢戶的名額，修法拖延了很久，但他們並不是要求保留同志名額，只是希望開放申請資格，讓同性伴侶也能比照一般家庭申請社宅。

(中時)