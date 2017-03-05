南投鄉土文學家王灝 紀念特展登場
生前有「埔里的文建會主委」之喻的鄉土文學、藝術家王灝辭世1年，南投縣文化局舉辦紀念特展；副縣長陳正昇推祟王灝對藝文的貢獻，並直言如果他的生命能延續迄今，當文化部長是「恰如其分」。
王灝紀念特展在文化局圖書館文學資料館登場，他的至親好友、藝文界人士齊聚懷念「阿萬」，並由立委馬文君、陳正昇等人，為「養韜齋」工作室揭幕；王灝本名「王萬富」，擅長詩、書、畫，更是帶動埔里鎮藝文風潮的靈魂人物。
埔里鎮是王灝的畫布，走進山城，到處都是他的書法、詩、畫；王灝專情創作，不求名利，不拘小節，他的生命就是一段藝術史。
王灝紀念特展現場，除了播放王灝紀念影片，作家康原、李展平也透過詩作感懷；詩人岩上朗讀王灝作品《台灣百合》，進一步談王灝，想起故人既不捨，又感傷！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。