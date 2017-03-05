南投鄉土文學家王灝，紀念特展登場

南投縣文化局為文學家王灝，舉辦紀念特展。（廖志晃攝）

生前有「埔里的文建會主委」之喻的鄉土文學、藝術家王灝辭世1年，南投縣文化局舉辦紀念特展；副縣長陳正昇推祟王灝對藝文的貢獻，並直言如果他的生命能延續迄今，當文化部長是「恰如其分」。

王灝紀念特展在文化局圖書館文學資料館登場，他的至親好友、藝文界人士齊聚懷念「阿萬」，並由立委馬文君、陳正昇等人，為「養韜齋」工作室揭幕；王灝本名「王萬富」，擅長詩、書、畫，更是帶動埔里鎮藝文風潮的靈魂人物。

埔里鎮是王灝的畫布，走進山城，到處都是他的書法、詩、畫；王灝專情創作，不求名利，不拘小節，他的生命就是一段藝術史。

王灝紀念特展現場，除了播放王灝紀念影片，作家康原、李展平也透過詩作感懷；詩人岩上朗讀王灝作品《台灣百合》，進一步談王灝，想起故人既不捨，又感傷！

(中時)