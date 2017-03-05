HBL女子 滬江延長賽氣走南山獲季軍

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高中籃球聯賽（HBL）女子組，滬江和南山5日爭奪季軍，南山在第4節浪費16分領先，雙方進入延長賽後，滬江展現長人優勢，最終以80比77贏得季軍，鳴哨那一刻，全隊歡欣鼓舞的從板凳區衝出來慶祝。中央社記者李宇政攝 106年3月5日

高中籃球聯賽（HBL）女子組，滬江和南山5日爭奪季軍，南山在第4節浪費16分領先，雙方進入延長賽後，滬江展現長人優勢，最終以80比77贏得季軍。滬江的陳育緹（左）在第4節連續飆進外線，全場25分，是獲勝功臣。中央社記者李宇政攝 106年3月5日

高中籃球聯賽（HBL）女子組，滬江和南山今天爭奪季軍，南山幾乎一路壓制對手，卻在第4節浪費16分的領先，雙方進入延長賽後，滬江展現長人優勢，最終以80比77贏得季軍。

上半場南山以33比29領先，下半場南山靠著外線漸漸擴大領先，頻頻在底線找到空檔出手，尤其楊秀琴切入被犯規進算，領先拉到雙位數，讓南山士氣大振，一度握有61比45的優勢。

不過滬江陳育緹連續的三分球激起全隊反撲鬥志，讀秒階段陳育緹、蘇嘉嫻接連切入禁區得手，加上南山最後一擊失手，雙方以72比72進入延長賽。

延長賽南山命中率下滑，而滬江展現長人本色、強攻禁區，蘇嘉嫻的打板取得79比74領先後，奠定勝基，鳴哨那一刻，全隊歡欣鼓舞的從板凳區衝出來慶祝。1060305

(中央社)