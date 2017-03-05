清泉崗染毒疑雲 下午記者會說明

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空軍清泉崗基地深陷染毒疑雲，國防部日前祭出高額獎金作為獎勵，盼各界舉發，早日破案；今天再召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚將親上火線說明。

空軍司令部下午將在空軍清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚將說明聯隊對事件的立場和行政處理方式。

空軍清泉崗基地20日在營區內發現多包不明白色粉末後，隨即交由台中憲兵隊報請台中地檢署指揮偵辦，檢察官在事發後入營現勘，先後發現共51包疑似毒品小包粉末，經憲指部刑鑑中心初驗為安非他命類的二級毒品。

在二二八連假前後，台中憲兵隊又在營區內塔台後方水溝、機車棚旁水溝中發現2包毒品，目前，空軍清泉崗基地共發現53包疑似毒品小包裝。軍方對清泉崗基地內2300多名士官兵進行驗尿，有8人尿液複檢報告呈一級毒品嗎啡、鴉片類的陽性反應，台中地檢署檢察官傳訊，8人均稱服用感冒藥。

台中地檢署日前調閱營區部分監視器，自監視影片中抽絲剝繭找出相關線索，也調閱相關人等的手機、通聯記錄，希望能找到關鍵性的破案證據，讓案情真相大白。

國防部長馮世寬、空軍司令沈一鳴在染毒事件發生後，親自到清泉崗了解狀況，國防部更提供個人新台幣10萬元、團體50萬元獎金作為獎勵。希望各界人士舉發本案案情，早日破案釐清疑雲。

染毒事件後，馮世寬仍力挺空軍給予100分肯定。今天下午427聯隊長王德揚將親上火線，在空軍清泉崗基地舉行「拾獲棄置毒品」說明記者會，說明聯隊在此事件中的行政處理狀況。1060305

(中央社)