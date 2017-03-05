清泉崗涉毒案 空軍427聯隊長自請處分
空軍司令部下午在空軍清泉崗基地召開「拾獲棄置毒品」說明記者會，空軍427聯隊長王德揚親上火線，針對基地內拾獲棄置毒品事件，提出自請處分等三點說明。
王德揚針對事件進行三點說明。他表示，該事件引起國人關切，造成軍譽受損，他自認身為基地指揮官，有負長官託付，個人檢討深感責無旁貸，並指他「已向司令部自請處分」。
王德揚說，聯隊於2月20日發現有疑似毒品的白色粉末後，均依照相關程序逐級回報及處置，無任何隱瞞情事及延誤，係屬聯隊自查案，他更主動率各級單位主管驗尿，以表達堅決反毒的決心；同時，案發至今也全力配合台中地檢署執行查處，盼儘速破案，嚴懲不肖份子。
他最後也指出，基地在外差訓未實施尿意篩檢人員，已責由各施訓單位以最快速度管制於本週完成。1060305
(中央社)
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