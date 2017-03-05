WBC》許基宏守三壘 適應滾地球速度

許基宏今熱身賽鎮守三壘。(林勝發 攝)

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許基宏今擔任經典賽中華隊熱身賽三壘手，並扛下先發第五棒，許基宏回應，現階段就是趕快適應人工草皮，也希望提升自己的揮棒速度。

許基宏今擔任先發三壘手，原本鎮守三壘的蔣智賢則休兵一天，許基宏說，目前最需要加強的是守備，畢竟在室內球場出賽，球滾動速度較快，要趕快適應。

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打擊部分，許基宏指出，自己還要再加快揮棒速度，不然打擊的感覺會差很多；這也是許基宏首次在巨蛋打球，他表示，真的很特別，不過不會管是甚麼球場，站上打擊區就是全力去打，越接近比賽就要更平常心，不能過度興奮。

(中時電子報)