哇！俄羅斯新遠程轟炸機可攻擊衛星

俄羅斯打造新遠程轟炸機能夠打擊摧毀軍用衛星和戰略導彈。(圖/環球網)

俄羅斯打造新遠程轟炸機再有創舉，預計裝備高超音速導彈，除攻擊地面、海上目標，還能夠打擊摧毀軍用衛星和戰略導彈。

據《環球網》報導，新遠程轟炸機全尺寸樣機模型已製造完畢，該機最大限度採用隱形技術的「飛翼」佈局，所有武器都放置在機身和機翼內。新的轟炸機的速度將是亞音速的，與圖-95一致，這將大幅提高航程和飛行時間。

最特殊處是裝備高超音速導彈，這種導彈不但可以對地面目標和航母戰鬥群實施打擊，而且能夠打擊所有近太空的目標。它將能夠摧毀軍用衛星和戰略導彈。亦即它負有新型任務——攔截太空目標。

(中時電子報)