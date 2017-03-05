外交部：保障人權是中華民國重要目標

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美國國務院昨天公布人權報告，關切台灣家政外勞、外籍漁工等人權問題。外交部今天表示，保障人權是中華民國政府重要施政目標，將持續向美方溝通說明。

美國國務院昨天公布人權報告，關於台灣，美國再度對包括家政外勞及外籍漁工在內的外勞權益保障問題表達關切；報告也指出，外籍和大陸配偶，在台灣遭歧視。

外交部表示，保障人權是中華民國政府重要施政目標，近幾年也陸續制定主要國際人權公約施行法，並有計畫地推動落實，以深化人權保障。現正推動的年金改革、司法改革、住宅政策、原住民族歷史及轉型正義等政策，都具有重要的人權意義。

外交部說，對於美國務院報告中指出的各點，外交部將依據相關部會回應，持續向美方溝通說明。1060305

(中央社)