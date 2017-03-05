新北慶祝童軍節 利他合群做中學
新北市慶祝童軍大會，今天在蘆洲國中舉行。與創客及自行車休閒風潮接軌，童軍專科考驗包括自行車、特技及訊號、幼童軍分站闖關、技能章、進程活動，從實做中體驗學習。
新北市府教育局迎接3月5日童軍節，今天超過4000名以上大、小童軍齊聚蘆洲國中，參與盛會，展現新北童軍雄厚實力。
大會由市長朱立倫、市府教育局長林奕華，表揚獲選中華民國童軍總會105年績優童軍團23團、木章及木章證書21人、吳兆棠博士獎學金33人及各式績優服務員、優秀童軍獎章493名。獲獎數超過全國1/5。
朱立倫與童軍共同舞揮雙旗操，見證童軍精神。他致詞表示，新北市推廣童軍教育，鼓勵校校成立童軍團，團數及童軍人數全國最多，是全國唯一公立高中職、及國中、國小學校，都有童軍團的縣巿。
他表示，中華民國童軍總會肯定新北巿推動童軍教育，除豐厚的軟實力，並整建童軍營地，服務各級童軍需求。期望透過校校童軍教育，及多元童軍活動，培養學生健康體魄及良好品德，並涵養服務公眾信念。
新北市府教育局表示，童軍教育結合品德、生活、體驗、生命、安全、生態保育、環境等多元教育理念，從互助中學習團隊合作。
教育局說，將於今年底辦理全國社區童軍大露營，預計超過2000名來自各地的各級社區童軍，齊聚新北市，實踐童軍精神。1060305
(中央社)
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