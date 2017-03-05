冠脂妥偽藥 新北檢查獲製造販售2人

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新北地檢署今天表示，成立專案小組偵辦「冠脂妥」偽藥案。目前查獲陳姓被告涉嫌販售，潘姓被告涉嫌製造偽藥，檢察官下午已準備開庭訊問。

新北檢表示，接獲衛生福利部食品藥物管理署通報，市面上販售之冠脂妥（Crestor 10mg）膜衣錠，盒裝（批號為MV503）疑似有偽藥，涉及違反藥事法。

檢方指派民生專組主任檢察官廖先志、檢察官莊勝博、郭逵指揮偵辦，並邀集食藥署、法務部調查局台北市調查處、新北市警局刑警大隊成立專案小組。

檢方說，冠脂妥適用於高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症，為降低原發性高膽固醇血症的醫師處方用藥，誤服偽藥將影響民眾健康。

檢方說，檢察官將釐清市面通路上，已販售冠脂妥偽藥人員的刑責，並將擴大追查偽藥來源，確保偽藥不再流入市面，維護國人用藥安全與安心。1060305

(中央社)