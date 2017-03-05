毒品案拖其他部會下水 馮世寬LINE向首長道歉
空軍清泉崗基地毒品案重擊國軍聲譽，軍方為証明軍中染毒人數非常低，拿出各部會的染毒數據自清，為此，國防部長馮世寬又特別向馮世寬為此已向行政院長林全，以及法務部長邱太三、教育部長潘文忠致歉。
國防部3月2日向立法院提出的「國軍反毒具體作為專案報告」，將法務部104年度統計各部會尿液篩檢成果放在報告中，把各部會也拖下水，甚至林全內閣遭譏評為「毒內閣」，馮世寬為此向林全及相關部會首長致歉。
國防部發言人陳中吉今天說，對於報告中不慎引用的資料，馮世寬的確已向林全院長及兩位部長表達歉意，陳中吉說，該報告是國防部法律事務司所製作。
馮世寬是用政府首長群組LINE的方式道歉，其致歉的內容為，「本日國防部立院防毒報告，不慎引用審計部檢毒資料，引發委員，媒體擴散圍攻，以我們皆是院長領導下的部會閣員，理應團結一致，協調合作，國防部特此道歉。再重申係無心之過。」最後又表明：「謝謝，讓大家都受委曲了，也請院長原諒。」
(中時)
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