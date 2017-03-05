降血脂冠脂妥驚傳假藥流通 南市府稽查下架
在台灣很暢銷、2016年健保給付藥品申報金額逾23億元的降血脂藥物「冠脂妥」，驚傳市面上竟有偽藥流通，台南市長賴清德極為關切，今天上午，台南市衛生局已要求全面展開稽查並溯源管理，並已責令將批號「MV503」全面下架，局長陳怡呼籲民眾，若家中有批號「MV503」冠脂妥膜衣錠，請勿服用，需送回原取藥之醫療院所或藥局進行換藥。
衛生局今天啟動稽查專案，截至中午12時止，已清查醫院33家，診所及藥局共計35家。其中，有1家醫院有140顆，4家藥局、1家藥品公司計有224顆「MV503」批號冠脂妥膜衣錠，現均已下架回收。
為維護民眾安全，避免疑慮，衛生局同仁持續稽查中。衛生局呼籲，診所、藥局注意清查「MV503」批號冠脂妥藥物，並予以下架回收。
為避免民眾誤食偽藥，台南市衛生局及各區衛生所亦有醫師、藥師提供衛教諮詢，民眾可撥打免付費臺南市衛生局食藥科專線「0800-258000」、拍下外盒批號傳送至LINE帳號「timothy971201」，將有專人提供說明服務。或撥打台灣阿斯特捷利康公司「0800-888633」專線諮詢。
(中時)
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