一中承諾書事件 教育部：現在講懲處還太早
國內大學為大學為招陸生發出承諾書，原本教育部認定「已違法」，不過全國大專院校5大協進會發表聲明指那不是「一中承諾書」，教育部的態度也軟化，表示「現在講懲處還太早！」
為了承諾書事件，國立大學校院協會理事長楊泮池、私立大學校院協進會理事長李天任、國立科大校院協會理事長廖慶榮、私立科大校院協進會理事長長唐彥博及專科學校教育聯盟理事長黃柏翔等5人今天緊急開會，並發表共同聲明試圖止血。
面對5大協進會的聲明，教育部次長蔡清華表示，已請大學將105年1月以後給的承諾書送過來，教育部將在2周後對外說明如何處理。他強調，還是鼓勵兩岸大學多交流，教育部也會提出基本原則，以不自我矮化或影響學術自由。
(中時)
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