清泉崗毒品案記者會召開前 空軍427聯隊長先自請處分
空軍清泉崗爆發毒品丟包案距離事發已2週，目前共查獲疑似毒品53包，全體官兵進行尿液檢驗，複檢結果呈陽性共8人，至今仍有不少疑點有待釐清。國防部今天下午在清泉崗基地召開記者會，不過召開前，空軍427聯隊長發給媒體一份說明書，針對基地內拾獲毒品一事，向司令部自請處分。
王德揚提出三點報告如下：
一、本事件引起國人關切，造成軍譽受損，本人身為基地指揮官，有負長官託付，個人檢討深感責無旁貸，已向司令部自請處分。
二、聯隊於2月20日發生後，均依照相關程序逐級回報及處置，無任何隱瞞情事及延誤，係屬聯隊自查案，本人更主動率各級單位主官驗尿，以表達堅決反毒的決心；另聯隊案發迄今均全力配合台中地檢署執行查處，期望盡速破案，依法嚴懲不肖分子。
三、本基地在外差訓仍未實施尿液篩檢人員，已責由各施訓單位以最快速度管制於本周完成。
(中時)
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