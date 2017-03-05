培養興趣實踐 李亞鵬這樣教出自信李嫣

李亞鵬離婚後，獨自撫養女兒李嫣。(圖／翻攝自李亞鵬微博）

王菲和李亞鵬的女兒李嫣個性早熟，小小年紀就很獨立有自信，近日李亞鵬難得在鏡頭前透露女兒的成長故事，讓外界了解他的育兒方式與態度，獲得網友激讚。

《朗讀者》最新一期主題是「禮物」，李亞鵬帶著李嫣親手做的情人節禮物到現場，他透露女兒從四五歲開始，每年父親節會做手工賀卡，內容幾乎都是勸他少抽菸喝酒，而被問到李嫣才快11歲，就散發一股自信成熟態度，他也難得談論女兒的成長故事。

李亞鵬除了會帶女兒爬山，還會帶她去做24節氣科學觀測，為了讓她培養多方興趣，經常帶她去參觀故宮，李嫣3歲多，就帶她讀5000多字的金剛經，總歸一句，只要她培養個興趣，就會帶她去實踐，他說：「身教重於言教，自己認真去做一件事，孩子自然就會模仿」。

而他也是恩威並施，平時多以鼓勵型教育，但如果真的遇到超過界線的錯誤，他也會嚴厲教訓，而他常會讓李嫣去思考自己來到世界上的使命，本來聽不懂的她，在爸爸說他希望能讓世界變得美好一點，女兒也懂得去思考，以實際行動來教育女兒，獲得網友一致點讚，大讚他真是好爸爸，才成就獨立自信的李嫣。

(中時電子報)