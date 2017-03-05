印度台灣日活動 鼓勵赴台留學

印度北阿坎德省圖像時代大學（Graphoc Era）昨天舉辦中華文化日活動，由教育部選派的華語老師規劃活動，近百名師生體驗台灣童玩、品嘗湯圓。

駐印度代表處今天表示，教育部派駐圖像時代大學的華語教師黃紹瑛，4日在圖像時代大學規劃舉辦「中華文化日」活動，除圖像大學校師生外，也邀當地的頓大學（Doon Universoty）中文系師生共襄盛舉。

「中華文化日」中，有兩校學生演唱台灣民謠，也有台東大學美學發展系主任林永發提供他的書畫作品，讓學生體驗水墨書畫之美，還有黃紹英帶來的毽子、扯鈴、陀螺等多種台灣童玩給現場師生試玩。

中餐提供炒麵、炒飯和餃子等中餐，讓與會師生邊吃邊欣賞台灣電影「陣頭」。接著黃紹英向與會者介紹湯圓，同時帶領學生一起製作湯圓、品嘗湯圓。

活動也邀曾赴台交換學習的一名比利時籍學生和一名曾赴台旅遊的紐西蘭籍華裔學生，分享在台留學和旅遊經驗，他們都對台灣美食和人情味讚不絕口。

受邀出席的駐印度代表處教育組秘書陳奕達，在演說中介紹台灣的高等教育體系，並指台灣學費和生活費相對歐美國家低廉，部分學科領域研究成果在世界排名不亞於美國名校科系，產學合作相當密切。

他說，政府推出以人為本的新南向政策後，教育部去年更宣布把每年提供給印度學生申請赴台留學的獎學金名額，從12名增加到今年起的30名，值得印度學生列入留學國家的選項中。

圖像時代國際合作處主任甘國佳（Gandgokar）也勉勵學生強化華語等外語學習，鼓勵學生赴台留學。1060305

(中央社)