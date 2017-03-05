馬英九批評不當黨產會違法違憲
不當黨產處理委員會追討國民黨黨產，前總統馬英九今天表示，政府成立不當黨產委員會不僅違法、也違憲，違法與違憲之事，官再大也沒有用。
馬英九今天結束紐約訪問行程轉往波士頓前，與「大紐約馬英九之友會」成員會面，這些藍營支持者關心黨主席直選、國民黨未來及黨產等問題。
馬英九批評民進黨針對國民黨成立不當黨產委員會，違反無罪推定、不溯及既往原則，立法也不宜個案立法，專門針對國民黨立法，完全違憲、違法。
他還說，黨產條例溯及民國34年8月15日，日皇宣布投降日開始算起，當時國民政府還未到台灣。
馬英九更舉美國總統川普對7個穆斯林國家人民的旅行禁令為例，經提起訴訟已遭聯邦法院判為違憲、違法，川普雖下令司法部上訴但遭駁回。「兩相對照像極了」，「在法治國家，行政機關權力再大，也不能超越法律。」
他認為，以法院現行處理中廣及救國團情形，可知很多案例只要法院即可解決，根本不需要黨產會處理。
談到轉型正義，馬英九表示，在台灣除了二二八事件及白色恐怖之外，應該沒有別的了，「假若我們（國民黨）做得事不對，就應平反，來源若不當，該捐該還就做」。但違法、違憲的事，官再大也沒有用，憲法是拿來保障人民的權利。1060305
(中央社)
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