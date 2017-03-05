慾望城市女星調侃通俄門 俄美女官員回酸

莎拉潔西卡派克用曾飾演的劇中角色酸川普政府通俄門。(環球網)

俄美女發言人扎哈羅娃在俄外交部推特上回敬莎拉。(環球網)

美國女星莎拉潔西卡派克日前在自己的Instagram上，用《慾望城市》中角色「凱莉·布雷蕭」照片，調侃美國川普政府「通俄門」，沒想到卻釣出俄國外交部美女發言人扎哈羅娃的回覆，扎哈羅娃在俄外交部推特上表示，俄羅斯駐美大使謝爾蓋•基斯利亞克也很願意與薩拉見面。

美國總統川普推文總偏袒俄羅斯，最近甚至被報導遭懷疑「通俄」，據《環球網》，美國女星莎拉潔西卡派克以影集《慾望城市》聞名一時，她日前在自己的Instagram上，放上劇中角色「凱莉·布雷蕭」似乎在敲打筆電寫作的照片，調侃川普政府「通俄門」，寫道「我不禁想到...俄羅斯大使是和我以外的每個人見面嗎？」莎拉利用自己的角色，酸目前在美國引發軒然大波的基斯利亞克與司法部長塞申斯，及川普團隊顧問見面事件進行。

沒想到俄國外交部美女發言人扎哈羅娃卻在俄國外交部推特上回覆，扎哈羅娃仿效莎拉的發文方式，放了一張自己坐在電腦前打字，畫面正是莎拉潔西卡派克Instagram的照片，扎哈羅娃回敬莎拉「如果莎拉潔西卡派克非常想與俄駐美大使見面的話，一切皆有可能。謝爾蓋會很高興。」

作為川普政府的核心成員、美國司法部長塞申斯日前陷入「通俄門」，被指稱曾於去年與俄駐美大使基斯利亞克兩次會面，卻未在聯邦參議院提名聽證會上坦白，涉嫌刻意隱瞞及說謊。塞申斯2日召開記者會，宣稱為了避嫌，將不參與任何關於俄國干預美國大選的調查。但美媒爆料稱，有更多的特朗普顧問曾與基斯利亞克進行過會面。

大陸網友也調侃莎拉潔西卡派克「既然你誠心誠意的提出要求，那我就成全你」、「一瞌睡送枕頭啊」、「為什麼見了所有人就是不見我？難道是歧視我？好的，成全你。」、「反被套路」。

(中時電子報)