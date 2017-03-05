MLB》馬林魚轟垮勇士 陳偉殷明戰太空人
前兩戰面對國聯頂尖的大都會跟國民，馬林魚都苦吞敗戰，滿肚子怨氣的他們，5日拿國聯熱身賽戰績墊底的勇士開刀，靠著開路先鋒迪戈登(Dee Gordon)及小將胡德(Destin Hood)的兩發全壘打，終場8比6贏球，取得春訓第三勝，明對太空人將由陳偉殷掛帥，力拚春訓首次連勝。
此役魚軍火力全開，打得「老蝴蝶」迪奇(R.A. Dickey)灰頭土臉，連同迪戈登首打席右外野陽春彈在內，他投3局狂失5分，自責分率升高到5.40，與前役對老虎2局失2分簡直判若兩人。「今天感覺很不好，這只是其中一部分。我沒辦法完成投球，但一切都過去了。」
隨後勇士靠吉姆強生(Jim Johnson)安心了1個半局，孰料5上克羅(Ian Krol)接手，遭胡德在一、三壘有人時轟出左外野的3分炮，魚軍此時已取得8比0遙遙領先。反觀魚軍在先發S.岡札勒斯(Severino Gonzalez)領軍下，直到第5局才被勇士攻得1分，其中第二任的24歲小將皮特斯(Dillon Peters)，更有令人驚豔的表現。
「我們看見一個充滿信心的投手，」皮特斯2局僅被打1安無失分，充滿侵略性且毫無懼色的投球，讓馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)留下深刻印象。隨後馬林魚雖遭勇士攻回5分，不過及時穩住陣腳，最後順利帶走勝利。
贏球的馬林魚，春訓戰績來到3勝5敗，6日他們將回到主場對戰太空人，屆時除陳偉殷將先發對菲爾斯(Mike Fiers)，遭撞傷的鈴木一朗也將扛指定打擊首次亮相。陳偉殷前役對大都會，投1局被敲1安無失分，另飆出1K，依近期麥總的調度來看，此次應不會只投1局就下班。
(中時電子報)
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