紅髮艾德新專輯Divide 紅爆Spotify

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英國歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）新專輯Divide今天第1天登上Spotify就拔得頭籌，首日點擊收聽次數是前任紀錄保持者的將近兩倍。

法新社報導，音樂串流服務龍頭業者Spotify指出，紅髮艾德的這張專輯昨天第1天發行就獲得將近5700萬的收聽數。

這項數據遠遠勝過之前的最高紀錄：威肯（The Weeknd）於去年11月發行的專輯「星聞小子」（Starboy），當時獲得2900萬的點擊收聽次數。

26歲的紅髮艾德這張專輯的表現在他祖國英國與血統發源地愛爾蘭更是格外的好，他的Divide專輯裡有兩首歌都融入了愛爾蘭的傳統音樂。

Divide專輯裡所有的16首歌曲，在英國與愛爾蘭雙雙占據Spotify排行榜最多人點擊收聽的歌曲前16名。（譯者：中央社許湘欣）1060305

(中央社)