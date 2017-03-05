日本OL很早起床 常做這兩件事

也許有人會好奇日本東京OL(Office Lady)早上幾點起床？花多少時間化妝？除了上班前準備工作外還習慣做些什麼？根據調查，早晨瑜咖和打掃竟是很多東京女性上班族必做的事。

日本旅遊資訊網站LIVE JAPAN針對居住在東京20至30歲上班族女性的早晨進行小規模問卷調查，早晨起床時間大多在6點到7點間，6點半起床的最多；週末的早上會比平時多睡2個小時左右的OL很多。

LIVE JAPAN表示，調查了大家早上習慣的事情是什麼。以為早上應該是一陣忙亂然後很忙的樣子，但果真東京的OL對美的意識很高。「瑜珈」、「洗澡」、「化妝之後做臉部瑜珈」、「擦護手霜」、「早上洗頭」、「吹頭髮」、「伸展運動」等。

另一方面，好像也有人「有時間的話聽廣播」、「磨咖啡豆泡咖啡喝」、「喝養樂多」、「聽音樂」等享受優雅的早上時光。

從家裡出門時間是8點到9點的約占60%，花一個小時左右整裝打扮，平均約花上40分鐘左右在上下班通勤時間。1060305

(中央社)