台女遊韓涉詐騙被逮 親友稱不清楚

江姓女子及友人在韓國參與詐騙集團被逮，不過江母登記在彰化花壇鄉的住處親友說，只是戶口登記在這邊，不太清楚細節。

江姓女子的母親日前透過媒體發布尋人啟事，指她的女兒和朋友一起前往韓國打工，沒想到抵達韓國後就失蹤，江女和友人鄧姓女子失蹤的消息傳出後，外交部立即向韓國方面查證，卻傳出兩人在韓國因參與詐騙集團遭到警方逮捕的消息。

當初透過媒體盼大眾協助尋找女兒的江母，今天未接手機，無法得知對女兒加入詐騙集團的回應，而記者前往江母登記在彰化花壇鄉的住處，才得知地址是鐵皮屋，為江母親友所承租。

江母親友指出，地址只是借江母寄戶口，平常江母不住這裡，以前曾看過江母帶女兒來，不過她們已經很久沒有聯絡，對於江女在韓國參與詐騙集團被逮的消息也是看電視才知道。1060305

(中央社)